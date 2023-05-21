صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3.4 مليون طن منذ بداية 2023

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023 حيث بلغت حوالي 3 مليون و427 ألف و797 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألف و342 طن عن العام الماضي حيث كانت 2 مليون و995 ألف و455 خلال نفس الفترة .

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 687 ألف 697 طن، بالإضافة إلي تصدير 668 ألف 695 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأضاف التقرير أنه تم تصدير 238 ألف و916 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألف و588 طن، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 50 ألف و 237 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 41 الف و327 طن .

ونوه التقرير احتلال صادرات مصر من الفراولة المركز السابع بإجمالي 23 الف و9 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 14 الف و 469 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8685 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 3520 طن، وحصل العنب على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 2880 طن.