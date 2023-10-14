صادرات مصر إلى تركيا تسجل 4 مليارات دولار بنسبة زيادة 33.3% فى 2022 (جراف)

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مؤشرات التبادل التاجاري بين مصر وتركيا، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كل دول العالم، إذ حققت الصادرات المصرية إلى تركيا نموًّا بنحو 4 مليارات دولار، بنسبة زيادة 33.3% فى 2022.

وذكر التقرير أن تلك الفترة تشهد ترسيخ التعاون المشتركة في شتى المجالات التنموية بين البلدين، وزيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك.

وكشف التقرير ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 33.3%.

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.74 مليار دولار خلال 2021، بنسبة انخفاض 0.6%.

التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وأفاد التقرير بأهم مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022، وهي: وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 391 مليون دولار.

وأقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 194 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار.

كما كشف التقرير تفاصيل السلع التى استوردتها مصر من تركيا فى 2022، وهي الحديد والصلب بقيمة 793 مليون دولار، و’لات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار.

وتابع التقرير أن من المنتجات التى استوردتها مصر من تركيا، المنتجات الكيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار.

الاستثمارات التركية في مصر

وتابع التقرير أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر سجلت نحو 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .

وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.

كما وصل عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية 2022 .