اقتصاد وأسواق

صادرات مصر إلى الكويت تسجل 273 مليون دولار خلال 2019

صادرات مصر إلى الدول العربية ارتفعت بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى
أحمد اللاهوني 1:42 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20 1:42 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

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سجلت صادرات مصر إلى الكويت 273.1 مليون دولار خلال 2019، مقابل 276.4 مليون دولار خلال عام 2018، بحسب تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

الواردات المصرية من الكويت سجلت 2.13 مليار دولار خلال 2019

ولفت التقرير، إلى أن الواردات المصرية من الكويت سجلت 2.13 مليار دولار خلال 2019، مقابل 2.305 مليار خلال 2018.

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وكانت صادرات مصر إلى الدول العربية ارتفعت بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الأولى كأكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت انخفض إلى 2.4 مليار دولار

وذكر التقرير، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت انخفض ليسجل 2.4 مليار دولار خلال 2019، مقابل 2.6 مليار خلال 2018.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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