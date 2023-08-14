صادرات مصر إلى الأردن ترتفع لـ726.5 مليون دولار خلال 2022 (جراف)

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خــــلال عـــــام 2022، مقـابل 915.8 مليـون دولار خـــلال عـــام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

وأفاد التقرير، الذي وصل “المال”، بأن الصادرات المصرية للأردن سجلت نحو 726.5 مليـون دولار خـــلال عــام 2022، مقابل 711.1 مليون دولار خــلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وتابع التقرير أن قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 253.9 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 24%.

وكشف التقرير عن تفاصيل السلع التي تصدرها مصر إلى الأردن خلال 2022، تصدَّرها: الوقود بقيمة 155 مليون دولار، وخضراوات وفواكه بنحو 69 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بـ42 مليون دولار، ومنتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.

وتابع “الإحصاء” أن أبرز السلع التي استوردتها مصر من الأردن خلال 2022، هي: أسمدة بقيمة 143 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار، وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 12 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 7 ملايين دولار.

تطور تحويلات المصريين العاملين فى الأردن

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقـابل 774.2 مليــون دولار خـلال العـام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%.

كما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 24.3%.

وسجـــل عدد سكـان مصـــر 104.5 مليـــون نسمـــة عام 2022، بينمـــا سجــــل عـدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2022.

كما بلـغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة الأردن، طبقًا لتقديرات البعثة، 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

يُذكر أن مدينة العلمين الجديدة تستضيف، اليوم، أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، ويأتي لقاء القمة الثلاثية تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمرّ تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وذكر التقرير أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يحرص على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار تقرير يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الأردن.