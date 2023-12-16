صادرات كوريا من المنتجات الرقمية تتجاوز 17 مليار دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 7.6% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحولا بعد انخفاضها لمدة 16 شهرا على التوالي، وفقا لوكالة يونهاب.

ووصلت الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 17.9 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الوزارة إن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات، وهي العنصر الرئيسي في البلاد، بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتاليا.

وتراجعت واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 10.9% على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.4 مليارات دولار في هذا القطاع.

وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليارات دولار، بزيادة 10.7% على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل حاد بنسبة 36.4%.

وقالت الوزارة إن الانتعاش يعود إلى ارتفاع متوسط السعر الفصلي لمنتجات الدي-رام سعة 8 غيغابت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بعد انخفاض مستمر منذ الربع الثالث من عام 2021.

وارتفعت مبيعات الشاشات في الخارج بنسبة 3.7% إلى 2.1 مليار دولار، لتواصل سلسلة مكاسبها للشهر الرابع على التوالي، وذلك بفضل زيادة الطلب على شاشات OLED المحمولة وشاشات الكريستال السائل.

كما ارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 12.2% لتصل إلى 1.6 مليار دولار وسط انتعاش تدريجي لسوق الهواتف الذكرية العالمية.

لكن صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات انخفضت بنسبة 22.7% و21.6% لتصل إلى 750 مليون دولار و210 مليون دولار على التوالي.