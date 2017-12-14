صادرات قمح أوكرانيا للشرق الأوسط تزيد 46% في 4 أشهر

خالد بدر الدين أعلنت وكالة إيه بي كيه- انفورم للبحوث ومعلومات الاستثمار اليوم الخميس أن أوكرانيا زادت صادراتها من القمح إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 46 % في الأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي 2017-2018 لتصل إلى 829 ألف و 100 طن على الرغم من منافسة قوية من روسيا. وأضافت الوكالة في تقر

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة إيه بي كيه- انفورم للبحوث ومعلومات الاستثمار اليوم الخميس أن أوكرانيا زادت صادراتها من القمح إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 46 % في الأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي 2017-2018 لتصل إلى 829 ألف و 100 طن على الرغم من منافسة قوية من روسيا.

وأضافت الوكالة في تقرير أن أوكرانيا صدرت 569 ألف و 400 طن من القمح إلى المنطقة في نفس الفترة من الموسم الماضى 2016-2017 .

وذكرت وكالة رويترز أن دول الشرق الأوسط وجهة تقليدية لصادرات الحبوب الأوكرانية واستوعبت هذا الموسم حوالي 3.2 مليون طن من مختلف الحبوب أو ما يعادل 23 % من إجمالي الصادرات.

وقالت وكالة إيه بي كيه-انفورم إن ارتفاع الإمدادات إلى الشرق الأوسط قابله انخفاض في الشحنات إلى شمال أفريقيا التي كانت ثاني أكبر وجهة لصادرات الحبوب الأوكرانية في الموسم الماضي.

وأعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية إنها صدرت 18.6 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي مقارنة مع حوالي 20 مليون طن في الفترة نفسها من الموسم السابق ويستمر الموسم من أول يوليو الماضى إلى نهاية يونيو القادم .

وشملت الصادرات 10.7 مليون طن من القمح و3.7 مليون طن من الشعير وحوالي 4.1 مليون طن من الذرة.

وقالت أوكرانيا إنها حصدت 62.3 مليون طن من الحبوب هذا العام مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 66 مليون طن في 2016 .

ومن المتوقع أن تصل صادرات الحبوب إلى 44 مليون طن هذا العام لتتجاوز المستوى القياسي المسجل في الموسم السابق والبالغ 43.9 مليون طن.