صادرات «بيتي» للصناعات الغذئية تقفز بنسبة 77% مقارنة مع العام الماضى لتسجل 35 مليون دولار

أعلنت شركة بيتي للصناعات الغذائية، مشاركتها في النسخة الثامنة من معرض “Food Africa 2023” أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية، والذي ٌيُعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية.



وتشارك “بيتي” بجناح متكامل ومتميز في المعرض، يستعرض منتجاتها المتنوعة من الألبان والعصائر الطازجة والتي تم تصنيعها وفق أحدث التقنيات الحديثة والمبتكرة في العالم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية مما يعزز تنافسية الشركة على المستوى العالمي ويدعمها في تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة، ويُعَد هذا استكمالًا لجهود “بيتي” المستمرة للمساهمة في دعم قطاع الأغذية والمشروبات وتعزيز مكانتها الرائدة في هذه الصناعة الحيوية.

من جانبها، قالت الدكتورة شيماء توفيق، رئيس قطاع التصدير وتطوير الأعمال في شركة “بيتي”: “مشاركة بيتي في هذا المعرض يأتي في إطار حرص الشركة على التوسع بقوة في الأسواق الأفريقية، وتدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، واستكشاف الفرص المحتملة، فضلًا عن دعم الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، والارتقاء بمنظومة التصدير وتحقيق المستهدف من خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار”.

وتُصدر “بيتي” منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، منها فرنسا وكندا وأستراليا وغيرها، وتستحوذ أفريقيا على نصف صادرات الشركة حيث تصدر منتجاتها إلى 21 دولة بها، وقد ارتفع حجم الصادرات خلال العام الحالي بنسبة 77% مقارنة مع العام الماضي، حيث صعدت من 23 مليون دولار إلى 35 مليونا، على أن تصل إلى نحو 55 مليونا بنهاية عام 2024 ضمن خطة النمو الشاملة لأعمال الشركة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت د. شيماء توفيق: “حريصون في الشركة على دعم قطاع الصناعات الغذائية والارتقاء به كأحد أهم قطاعات الصناعة في مصر، حيث تتميز “بيتي” بخبرتها الواسعة في السوق المصرية لأكثر من 25 عامًا ولها الريادة والقدرة الهائلة المتطورة في مجال الصناعات الغذائية، و تؤمن الشركة بأهمية تطوير منتجاتها وفق أحدث المعايير العالمية لدخول أسواق جديدة على مستوى العالم إلى جانب الأسواق الحالية لتحقيق خطتها الطموح في تصدير منتجاتها المختلفة بمختلف دول العالم، حيث تستهدف الشركة مضاعفة صادراتها خلال العام المقبل”.



ومن المقرر أن تشارك “بيتي” في حلقة نقاشية على هامش المعرض، بعنوان: “التغليف المسئول لمستقبلنا: اتجاهات التغليف المستدامة العالمية والمنتجات المبتكرة المحلية”، والتي تناقش المبادرات العالمية للتغليف المستدام، وينضم إليها من “بيتي” محمد قباني، مدير قسم الاستدامة وسلسلة القيمة، ليستعرض جهود الشركة ورؤيتها البناءة لتحقيق خطتها الطموح لأن تصبح 100% من مواد التغليف لعبواتها قابلة لإعادة التدوير، وخفض المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع إلى صفر نفايات.

جدير بالذكر أن فعاليات معرض “فوود أفريكا 2023” في نسخته الثامنة، تنطلق بمشاركة أكثر من 950 عارضا من 32 دولة من حول العالم، ويعد فرصة مهمة لاستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات في قطاع الأغذية والمشروبات، ودخول السوق المصرية الكبيرة، كما يتيح المعرض إقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويمثل المعرض بوابة لا مثيل لها تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا.