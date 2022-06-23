صادرات النفط السعودية ترتفع 123% في أبريل مسجلة 110 مليارات ريال

ارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 98% في شهر أبريل 2022، لتصل إلى نحو 137.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 69.3 مليار ريال في أبريل 2021.

ونقلت قناة العربية السعودية عن الهيئة العامة للإحصاء في تقرير، اليوم الخميس، أن ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 60.5 مليار ريال بنسبة 123% في أبريل 2022 لتصل إلى نحو 109.75 مليار ريال، مقابل 49.21 مليار ريال في أبريل 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في أبريل 2021 إلى 80% في أبريل 2022.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بنسبة 36.6% في أبريل 2022، لتصل إلى 27.4 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال في أبريل 2021.

وعلى أساس ربعي، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.4% مقارنة بنحو 141.93 مليار ريال في شهر مارس 2022، فيما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 2.9% في أبريل 2022، مقارنة بنحو 113.04 مليار ريال في مارس 2022، وانخفضت الصادرات البترولية بنسبة 5.3% مقارنة بنحو 24.73 مليار ريال في مارس 2022.

وتعد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 36.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 67.5% بمقدار 4 مليارات ريال، ثم اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 27.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية فقد ارتفعت بنسبة 15.9% عن أبريل 2021.

وارتفعت الواردات بنسبة 11.2% إلى 55.3 مليار ريال في أبريل 2022، مقابل 49.7 مليار ريال في أبريل 2021.

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 49.5% في أبريل 2022 مقابل 40.3% في أبريل 2021، كنتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية 36.6%، عن الارتفاع في الواردات 11.2% خلال هذه الفترة.

وبلغ الفائض التجاري نحو 81.85 مليار ريال في أبريل 2022، مقابل نحو 19.55 مليار ريال في أبريل 2021، بزيادة 319%.