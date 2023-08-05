صادرات النحاس تقفز 47% إلى 319 مليون دولار خلال النصف الأول

قفزت صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 47% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 «الفترة من يناير إلى يونيو 2023»، لتسجل 319 مليون دولار، مقابل 217 مليونًا خلال نفس الفترة من 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت عليه «المال».

وأوضح تقرير المجلس، أن السعودية جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للنحاس ومصنوعاته بقيمة 141.3 مليون دولار، تلتها تركيا بقيمة 39.7 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 384 مليون دولار.

وتصدرت إيطاليا قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء المصرية بواقع 414 مليون دولار خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 392 مليون دولار وبزيادة قدرها نحو 6%.

وجاء في المركز الثاني كندا بإجمالي صادرات مصرية إليها بلغت 384 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من 2022 والتى سجلت 441 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 13%.

فيما حلت تركيا في المركز الثالث بواقع 299 مليون دولار صادرات مصرية إليها بنسبة تطور بلغت نحو 171% مقارنة بنفس الفترة من 2022 والبالغة 110 مليون دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع من أكبر خمس دول مستقبلة للصادرات المصرية بلغت حوالي 250 مليون دولار بنسبة تراجع سجلت حوالي 15% ، مقارنة بنفس الفترة من 2022 والتى سجلت 293 مليون دولار.

وأخيراً حلت اسبانيا في المركز الخامس والأخير كأكثر الدول المستوردة لمواد البناء المصرية بواقع 245 مليون دولار بزيادة حوالي 10% مقارنة بالفترة من 2022 والتى سجلت 223 مليوناً.