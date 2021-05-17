صادرات النحاس تسجل 678 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام الحالي

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة صادرات النحاس بنسبة 58% خلال شهري يناير من العام الحالي، مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي وسجلت صادرات النحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 43 مليون دولار والتي تعادل حوالي 678 مليون جنيه.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي 2020 سجلت حوالي 23 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 430 مليون جنيه.

وأوضح أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الشهرين المذكورين من العام الحالي، بقيمة 12.1 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 191 مليون جنيه،في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 10.3 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 165 مليون جنيه.

ولفت المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن تركيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بقيمة 11.4 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 177 مليون جنيه.

وأكد أن السودان احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 4.7 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 75 مليون جنيه ، بزيادة ٦٧% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، التي سجلت فيها حوالي 535 ألف دولار والتي تعادل حوالي 8.4 مليون جنيه