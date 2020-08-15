صادرات النحاس تسجل 65 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي (جراف)

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات النحاس بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسجلت صادرات النحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 65 مليون دولار والتي تعادل حوالي مليار جنيه.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي 2019 سجلت حوالي 92 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه.

وأوضح أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 21.5 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 342.3 مليون جنيه،في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 47 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 848 مليون جنيه.

ولفت المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن تركيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بقيمة 12.9 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 206 مليون جنيه مقابل 6.2 مليون دولار والتي تعادل حوالي 108 مليون جنيه

وأكد المجلس التصديري لمواد البناء أن سوريا احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 8 ملايين دولار، والتي تقدر بحوالي 126مليون دولار، بانخفاض 35% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، التي سجلت فيها حوالي 13 مليون دولار والتي تعادل حوالي 224 مليون جنيه.