صادرات النحاس ترتفع بنسبة 13% خلال يناير الماضي

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة صادرات النحاس بنسبة 13% خلال شهر يناير من العام الحالي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وسجلت صادرات النحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 17 مليون دولار والتي…

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة صادرات النحاس بنسبة 13% خلال شهر يناير من العام الحالي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وسجلت صادرات النحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 17 مليون دولار والتي تعادل حوالي 261 مليون جنيه.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي 2020 سجلت حوالي 15 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 235 مليون جنيه.

وأوضح أن تركيا احتلت المرتبة الأولى للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الشهر المذكور من العام الحالي، بقيمة 4.3 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 70 مليون جنيه،في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 2.7 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 43 مليون جنيه.

ولفت المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن السودان في المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بقيمة 3.4 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 54 مليون جنيه.

وأكد المجلس التصديري لمواد البناء أن الجزائر احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 2.5 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 40 مليون جنيه ، بانخفاض ٦٧% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، التي سجلت فيها حوالي 7.7 مليون دولار والتي تعادل حوالي 123 مليون جنيه.