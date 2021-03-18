اقتصاد وأسواق

صادرات النحاس ترتفع بنسبة 13% خلال يناير الماضي

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة  صادرات النحاس بنسبة 13% خلال  شهر يناير  من العام الحالي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وسجلت صادرات النحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 17 مليون دولار والتي…

محمود زكي 7:25 م, الخميس, 18 مارس 21 7:25 م, الخميس, 18 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة  صادرات النحاس بنسبة 13% خلال  شهر يناير  من العام الحالي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وسجلت صادرات النحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 17 مليون دولار والتي تعادل حوالي 261 مليون  جنيه.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي 2020 سجلت حوالي 15 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 235 مليون  جنيه.

اقرأ أيضا  وزير التموين: 35 منطقة تجارية ولوجستية تمت إقامتها فى المحافظات

وأوضح أن تركيا  احتلت المرتبة الأولى للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الشهر المذكور  من العام الحالي، بقيمة 4.3 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 70 مليون جنيه،في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 2.7 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 43 مليون جنيه.

ولفت المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن السودان  في المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بقيمة 3.4 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 54 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  الزراعة : تعميم صنف قطن جيزة 97 تجاريا لأول مرة

وأكد المجلس التصديري لمواد البناء أن الجزائر  احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 2.5 مليون  دولار، والتي تقدر بحوالي 40 مليون  جنيه ، بانخفاض ٦٧% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، التي سجلت فيها حوالي 7.7 مليون دولار والتي تعادل حوالي 123 مليون جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

صادرات الألومنيوم تسجل مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي

محمود زكي 7:03 م, الخميس, 18 مارس 21

وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

المرسي عزت 6:57 م, الخميس, 18 مارس 21

رئيس الوزراء يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022

صفية حمدي 6:49 م, الخميس, 18 مارس 21

الزراعة: صندوق التأمين على الماشية يشارك في القافلة البيطرية بجنوب سيناء

الصاوي أحمد 6:36 م, الخميس, 18 مارس 21

رويترز: مصر طرحت مزايدة على رخصة جديدة لإنتاج السجائر

المال - خاص 6:33 م, الخميس, 18 مارس 21

وزيرة التجارة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

محمد ريحان 2:47 م, الخميس, 18 مارس 21