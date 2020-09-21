صادرات النحاس تتراجع بنسبة 25% خلال 7 شهور (جراف)

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات النحاس بنسبة 25% خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت صادرات النحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 80 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 1.2 مليار جنيه.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي 2019 سجلت حوالي 107 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه.

وأوضح أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بقيمة 26.4مليون دولار، والتي تعادل حوالي 419 مليون جنيه، في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 49.3 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 858 مليون جنيه.

وأكد التصديري لمواد البناء إلى أن تركيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بقيمة 16.8 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 268 مليون جنيه مقابل 8.3 مليون دولار والتي تعادل حوالي 144 مليون جنيه.

ولفت المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن سوريا احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 8.3 ملايين دولار، والتي تقدر بحوالي 130 مليون جنيه دولار بانخفاض 49% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، التي سجلت فيها حوالي 16.5 مليون دولار والتي تعادل حوالي 285 مليون جنيه.