صادرات الموالح المصرية تقترب من 2 مليون طن بقيمة 944 مليون دولار

سجلت صادرات الموالح المصرية 1.89 مليون طن بقيمة 944 مليون دولار خلال أول 9 شهور من الموسم التصديرى الماضى “الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023” وفق تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت “المال” على نسخة منه.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

يشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية قد قفزت بنحو 27.1% خلال أول 9 شهور من الموسم التصديرى الحالى “الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023” لتسجل 4.8 مليون طن، ما قيمته 2.9 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليون طن بقيمة 2.3 مليار خلال نفس الفترة من الموسم السابق.

وأشار تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن صادرات النباتات الطبية والعطرية بلغت 127 ألف طن بقيمة 186 مليون دولار، والفاصوليا الجافة 117 ألف طن بقيمة 126 مليون دولار.

وذكر التقرير، أن صادرات البطاطا الحلوة سجلت 140 ألف طن بقيمة بقيمة 74 مليون دولار، وبلغت صادرات التمور 46 ألف طن بقيمة 55 مليون دولار، ووصلت صادرات الفول السودانى إلى 45 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار.

واستحوذت الدول العربية على نصيب الأسد فى قائمة الدولة المستوردة بإجمالى كمية بلغت 1.9 مليون طن، بقيمة مليار دولار، تلتها دول الاتحاد الأوروبى بكمية بلغت 1.2 مليون طن، ما قيمته 744 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن المرتبة الثالثة كانت من نصيب دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بكمية بلغت 977 ألف طن، ما قيمته 679 مليون دولار، وحلت دول آسيا فى المرتبة الرابعة بكمية بلغت 561 ألف طن، بقيمة 309 ملايين دولار.

ولفت تقرير المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن دول القارة الأفريقية جاء فى المرتبة الخامسة بكمية بلغت 68 ألف طن، بقيمة 36 مليون دولار، وأخيرا دول الأمريكتين وأستراليا فى نهاية القائمة بكمية بلغت 61 ألف طن، بقيمة 73 مليون دولار.

يذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يتفاوض على اقتحام 10 دول جديدة لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأكد هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن المفاوضات الجارية حاليًا تضم دول: الفلبين فى محصولى البطاطس والعنب، والصين بمحصول مانجو.

وأوضح المدير التنفيذى للمجلس، إلى أن الأسواق الجديدة تشمل أيضًا اقتحام أمريكا وتايلاند تايوان بالموالح، وكندا بالفراولة، وأستراليا والأرجنتين وفيتنام بمحصول العنب، وأخيرًا كوريا الجنوبية بمحصول البطاطس.

وكانت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» قد ارتفعت إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون طن، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.