صادرات الموالح المصرية تسجل مليونا و655 ألف طن خلال الموسم الماضى

سجلت صادرات الموالح المصرية مليونا و655 ألف طن بقيمة 821 مليون دولار خلال الموسم التصديرى 2021/ 2022 الماضى «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى 2021/ 2022 الماضى «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون طن، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

وكانت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية قد ارتفعت خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021.