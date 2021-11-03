صادرات المواد العازلة تقفز 60% خلال أول 9 شهور من 2021

ارتفعت صادرات المواد العازلة بنحو 60% خلال أول 9 شهور من 2021 لتسجل 29 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بحسب تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وضمت أبرز الدول المستوردة للمواد العازلة نيجريا بقيمة 5.1 مليون دولار، وليبيا 2.7 مليون دولار، وكينيا بقيمة 1.7 مليون دولار، وفيتنام 1.4 مليون دولار، والإمارات 1.2 مليون دولار، والهند 1.2 مليون دولار.

وصعدت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020، وبفارق 349 مليون دولار.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان سابق، إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من 2020.