صادرات الملابس ترتفع 13% في 2017

مسجلة 1.4 مليار دولار عمر سالمأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن ارتفاع حجم صادرات القطاع خلال العام الماضي بنحو 13%، ليبلغ 1.439 مليار دولار، مقابل 1.273 مليار في العام السابق له.وأشار التقرير السنوي للمجلس – الذي حصلت المال على نسخة منه - إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تعد أح

مسجلة 1.4 مليار دولار





عمر سالم

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن ارتفاع حجم صادرات القطاع خلال العام الماضي بنحو 13%، ليبلغ 1.439 مليار دولار، مقابل 1.273 مليار في العام السابق له.

وأشار التقرير السنوي للمجلس – الذي حصلت المال على نسخة منه – إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر وتمثل 31% من الناتج المحلي الإجمالي، و15% من صادرات مصر غير البترولية و33% من الأيدي العاملة، وذلك لانخفاض تكلفة العمالة بشكل نسبي.

وأضاف أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات، تركزت جهود وأنشطة المجلس خلال العام الماضي حول السعي نحو تحقيق معدلات نمو إيجابية لصادرات لصادرات الملابس الجاهزة، وذلك من خلال الجهود التسويقية والترويجية المتمثلة فى الاشتراك فى معرض “ماجيك شو” بلاس فيجاس بالولايات المتحدة فى فبراير والذى شاركت فيه 31 شركة مصرية متخصصة بالملابس الجاهزة على مساحة 311 مترا، كما قام المجلس بالاشتراك فى معرض “Sourcing Apparel” Texworld” بجناح مجمع من 31 شركة، كما تم الاشتراك فى الندوة الملحقة بالمعرض واستعراض المزايا التنافسية لاتفاقية الكويز، لافتا إلى مشاركة المجلس فى معرض التصدير المصري – نيروبي بكينيا مايو الماضي، كما شارك فى معرض “Africa Origin” بموريشيوس سبتمبر الماضي.

ونوه المجلس بتنظيم فاعليات الدورة الثانية لمعرض Destination Africa بالتعاون مع المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمجلس التصديري للمفروشات والذى شهد إقبالا واسعا من حيث عدد العارضين الذي وصل إلى 60 عارضا مصريا و14 عارضا من عدة دول أفريقية “كينيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس، وأوغندا، وغانا” إلى جانب النجاح فى استقطاب 200 مشترٍ دولى من أمريكيا وأوروبا والصين والبرازيل وتركيا وغيرها.

وعلى مستوى التعاون الدولي للترويج لشركات الملابس الجاهزة، أوضح التقرير قيام المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات النسجيه الفرنسي، وذلك لدعم التعاون الثنائي المتبادل بين مصر وفرنسا في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

كما قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المنسوجات الافريقي للقطن & Cotton African ACTIF”” لاقامة معرض” Origin Africa” مع معرض Destination Africa ” فى دورته، فضلا عن توقيع مذكره تفاهم مع اتحاد شركات المواطنة التونسية فى ديسمبر الماضى، ولفت التقرير إلى قيام المجلس بتنظيم زيارة المجمع الصناعي بهواسا بإثيوبيا للتعرف على آخر المستجدات والمبادرات والحوافز المقدمة من الحكومة الإثيوبية فى مجال الملابس وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية لتحقيق التكامل لحلقات إنتاج الصناعات النسيجية فى أفريقيا على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أنه على المستوى المحلي قام المجلس بتبنى مبادرة “وظيفتك جنب بيتك “ بالتعاون مع محافظة القليوبية و كفر الشيخ وتم الانتهاء من إنشاء 3 وحدات إنتاجية بمحافظة القليوبية بما وفر ألف فرصة عمل مباشرة و4 آلاف غير مباشرة وتتراوح الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات ما بين 60 الى 70 ألف قطعة شهريا للوحدة الواحدة .

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظ كفر الشيخ مايو الماضى لتفعيل المبادرة والذى يستهدف إنشاء 3 وحدات إنتاجيه ، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة و قيام المصانع الكبيرة بإنشاء وحدات تابعة لها في المناطق كثيفة العمالة لخلق وظائف جديدة هناك وتجنب نقل العمالة إلى مسافات بعيدة.

وشهد العام الماضي قيام المجلس التصديري للملابس بعدة اجتماعات لحل مشاكل الشركات لدى ضريبة المبيعات وذلك طبقا للقرارين الاداريين رقمي (223 ) لسنة 2014 ،(333) لسنة 2014 .

وحول الجهود التسويقية للمجلس أشار التقرير إلى قيامه باعداد حلقات نقاشية الاستعراض المزايا التنافسية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع التأكيد على الفرص الاستثمارية بالقطاع بالاضافة إلى جهود المصانع فى تطبيق اعلى المعايير فى مجال السلامة و الصحة المهنية.

وفى إطار استراتيجية الوزارة بالاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة ، عقد المجلس اجتماعا مع فريق عمل المشروع المقدم من مركز التجارة العالمي و مؤسسة” SECO”لتقديم الدعم الفني من خلال تعزيز القدرات الإدارية والإنتاجية والروابط السوقية والقدرة التنافسية الشاملة لهذه الشركات و إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو أفضل في سلاسل القيمة المحلية والاقليمية والعالمية.