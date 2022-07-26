صادرات الملابس الجاهزة إلى أمريكا ترتفع إلى 746 مليون دولار في 6 شهور

قفزت صادرات الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنسبة 50% لتسجل 746 مليون دولار، مقابل 497 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

يشار إلى أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنحو 42% لتسجل 1.29 مليار دولار، مقابل 904 مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

وأوضح تقرير للمجلس التصديري للملابس الجاهزة اختص به «المال»، أن صادرات القطاع خلال شهر يناير 2022 صعدت بنحو 55% لتسجل 205 ملايين دولار مقارنة بـ 132 مليون دولار، كما صعدت صادرات شهر فبراير 2022 بنسبة 36% لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 139 مليونًا خلال فبراير 2021.