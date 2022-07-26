صادرات الملابس الجاهزة إلى ألمانيا تسجل 65 مليون دولار فى 6 أشهر

نمت صادرات الملابس الجاهزة إلى ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنحو 25% لتسجل 65 مليون دولار، مقابل 52 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021.

وصعدت صادرات القطاع خلال شهر يناير 2022 بنحو55% لتسجل 205 ملايين دولار مقارنة بـ 132 مليون دولار، كما صعدت صادرات شهر فبراير 2022 بنسبة 36% لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 139 مليونًا خلال فبراير 2021، بحسب تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة اختص به «المال».

وأشار التقرير إلى أن صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر مارس 2022 ارتفعت بنحو 54% لتسجل 251 مليون دولار، مقابل 163 مليونًا خلال مارس 2021، كما ارتفعت فى شهر أبريل 2022 بنسبة 45% لتسجل 251 مليون دولار، مقابل 146 مليونًا خلال أبريل 2021.

وأوضح التقرير، أن صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر مايو 2022 صعدت بنسبة 56% لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 122 مليونًا خلال مايو 2021، كما صعدت صادرات شهر يونيو 2022 بنحو 18% لتسجل 236 مليون دولار، مقابل 201 مليون دولار خلال يونيو 2021.

وتمثلت قائمة أكبر 15 شركة مصدرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 فى اليكس أباريلز للملابس الجاهزة، وتى اند سى، ولوتس، وشركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة، وجيد تكستايل ايجبت، وأوراجلو ايجيبت.

وضمت القائمة الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، ودايس، وشركة امبى انترناشيونال للصناعة، وسى ار اس دنيم جارمنتس ايجيبت، وبركات بدر الدين وشركاه، وماستر لتصنيع القطنيات والتطريز والطباعة، وشركة شاهينلر ايجيبت، وايليت ميرشينديزينج، وشركة روبيرد لصناعة الملابس الجاهزة.