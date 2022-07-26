صادرات الملابس الجاهزة إلى أسبانيا تهبط إلى 50 مليون دولار خلال النصف الأول

هبطت صادرات الملابس الجاهزة إلى أسبانيا خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنسبة 7% لتسجل 50 مليون دولار، مقابل 54 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021.

وكشف تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة اختص به «المال»، أن قائمة أكبر 15 شركة مصدرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، ضمت اليكس أباريلز للملابس الجاهزة، وتى اند سى، ولوتس، وشركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة، وجيد تكستايل ايجبت، وأوراجلو ايجيبت.

كما ضمت القائمة الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، ودايس، وشركة امبى انترناشيونال للصناعة، وسى ار اس دنيم جارمنتس ايجيبت، وبركات بدر الدين وشركاه، وماستر لتصنيع القطنيات والتطريز والطباعة، وشركة شاهينلر ايجيبت، وايليت ميرشينديزينج، وشركة روبيرد لصناعة الملابس الجاهزة.