صادرات المركبات الصينية تقفز 57.4% في يونيو 2022

نمت صادرات المركبات الصينية، لتحافظ الصين على زخم قوي لنمو صادراتها من المركبات، حيث سجلت نموا قياسيا بلغ 57.4 بالمائة على أساس سنوي في يونيو العام الجاري.

وقالت الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، إن شركات المركبات صدرت ما مجموعه 249 ألف مركبة في يونيو الماضي، بزيادة 1.8 بالمائة عن مايو الماضي.

وتم تصدير 198 ألف سيارة ركاب إلى الخارج في الشهر الماضي، بزيادة 65.6 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، بلغ حجم صادرات المركبات التجارية 51 ألفا، بزيادة 32.4 بالمائة على أساس سنوي، بحسب الجمعية.

نمو صادرات المركبات الصينية

وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفع حجم صادرات الصين من المركبات بنسبة 47.1 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.22 مليون وحدة.

وأصبحت المركبات العاملة بالطاقة الجديدة نقطة بارزة في صادرات المركبات الصينية، حيث دخلت بعض العلامات الصينية إلى أسواق الدول المتقدمة بما فيها أوروبا، مع تزايد التعريف بهذه العلامات وزيادة قدراتها التنافسية وفقا لما ذكرت الجمعية.

وبلغ حجم صادرات مركبات الطاقة الجديدة 202 ألف وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 130 بالمائة على أساس سنوي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.