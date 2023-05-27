صادرات الكمبيوتر اللوحي في الصين تقفز 33% خلال الربع الأول

كشف تقرير صادر من شركة كاناليس للبحوث في سوق التكنولوجيا أن حجم الشحنات الصينية من أجهزة الكمبيوتر اللوحي قفز بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 6.5 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2023، بحسب وكالة شينخوا.

وذكر التقرير أن شركة آبل أصبحت رائدة في سوق أجهزة الكمبيوتر اللوحي، مع بلوغ حجم الشحنات 2.5 مليون وحدة.

وأتى العملاق التكنولوجي “هواوي” في المرتبة الثانية، مع ارتفاع 23 % من حجم الشحنات بـ 1.1 مليون وحدة.

قال التقرير إن الأنشطة الاقتصادية تسرعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، غير أن إنفاق المؤسسات والمستهلكين على أجهزة الكمبيوتر بقي محتفظا.

وخلال الفترة من من يناير إلى مارس، انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 24 % على أساس سنوي إلى 8.9 مليون وحدة.

كما انخفضت شحنات لينوفو، أكبر مورد لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 24 % على أساس سنوي إلى 3.3 مليون وحدة في الفترة المذكورة.