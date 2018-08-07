صادرات القمح الفرنسى لأوروبا تقفز إلى 9.2 مليون طن

خالد بدر الدينأعلنت إدارة الجمارك الفرنسية أن إجمالي صادرات فرنسا من القمح اللين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغ 9.2 مليون طن في السنة التسويقية 2017- 2018 التي انتهت في 30 يونيو الماضى لتتجاوز الصادرات المتجهة لدول خارج الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى 8.1 مليون طن، بنسبة زيادة حوالى 12%

خالد بدر الدين





أعلنت إدارة الجمارك الفرنسية أن إجمالي صادرات فرنسا من القمح اللين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغ 9.2 مليون طن في السنة التسويقية 2017- 2018 التي انتهت في 30 يونيو الماضى لتتجاوز الصادرات المتجهة لدول خارج الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى 8.1 مليون طن، بنسبة زيادة حوالى 12%.

ذكرت وكالة رويترز أن صادرات فرنسا من القمح إلى الاتحاد الأوروبي تجاوزت تلك المتجهة لدول خارجه، بما يؤكد الصعوبات التي تواجها صادراتها خارج الاتحاد في مواجهة شحنات روسية قياسية، كما فاقت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي خمسة الملايين طن التي تم شحنها في السنة التسويقية السابقة 2016- 2017 حين تضررت صادرات فرنسا من ضعف المحصول الشديد.

ويرجع هبوط مبيعات القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبى المنافسة الشديدة مع روسيا التي سجلت صادرات قمح قياسية بفضل إنتاج أكبر محاصيلها على الإطلاق وإن كان ضعف المحصول في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي ساعد على تزايد الطلب على القمح الفرنسي داخل الاتحاد.

وكانت الجزائر أكبر مستورد للقمح الفرنسي، في يونيو الماضى وعلى مدار الموسم، إذ بلغت الصادرات إليها 415 ألف طن في ذلك الشهر، و4.3 مليون طن على مدار الموسم.

كما باتت السعودية منفذًا مهمًّا للقمح الفرنسي لأول مرة في الموسم الماضي، إذ استوردت 620 ألف طن، مقارنة بعدم استيرادها أي كميات في السنة السابقة، حيث أتاح المحصول العالي الجودة لفرنسا لتلبية مواصفات مطاحن المملكة.