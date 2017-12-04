صادرات القمح الروسي تقفز 28% فى 5 شهور

خالد بدر الدين قفزت صادرات روسيا من القمح بأكثر من 28% خلال الشهور الخمسة الماضية، لترتفع إلى 16.9 مليون طن، كما زادت صادراتها من الحبوب بحوالى 30%، لتتجاوز 21.8 مليون طن منذ بداية الموسم في أول يوليو وحتى نهاية الشهر الماضى بالمقارنة بنفس الموسم من العام الماضى. وذكرت وكالة رويترز أن روسيا تصدر



خالد بدر الدين

قفزت صادرات روسيا من القمح بأكثر من 28% خلال الشهور الخمسة الماضية، لترتفع إلى 16.9 مليون طن، كما زادت صادراتها من الحبوب بحوالى 30%، لتتجاوز 21.8 مليون طن منذ بداية الموسم في أول يوليو وحتى نهاية الشهر الماضى بالمقارنة بنفس الموسم من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن روسيا تصدر كميات كبيرة من القمح إلى العديد من الدول، لا سيما مصر، أكبر مستورد للقمح فى العالم، والتى اشترت منها في مناقصة يوم 28 نوفمبر الماضى 120 ألف طن من القمح الروسي، للتسليم بين 11 و20 يناير المقبل.

وأفادت شركة سوف-إيكون لاستشارات أسواق الحبوب، والتى تتخذ من موسكو مقرا لها، بأن سعر القمح والذرة لم يتغير عند 191.5 دولار و165 دولارا للطن على الترتيب، كما أكد محللون اليوم الإثنين أن أسعار تصدير القمح الروسي استقرت بصفة عامة الأسبوع الماضي مع ثبات سعر قمح شيكاجو وهو سعر قياس عالمي وتوافر مخزونات كبيرة في روسيا رغم الطلب القوي على الصادرات.

وأكدت أيضا شركة الاستشارات الزراعية الروسية إيكار أن سعر البحر الأسود للقمح الروسي المحتوي على نسبة بروتين 12.5%، تسليم ديسمبر الحالى، استقر عند 191 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع 0.5 دولار عن الأسبوع السابق.