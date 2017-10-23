صادرات القمح الروسى تقفز 16 % هذا الموسم

خالد بدر الدينأعلنت مؤسسة أيكار الروسية للاستشارات الزراعية اليوم، الإثنين، عن أن صادرات الحبوب الروسية قفزت إلى 14.447 مليون طن، منذ مطلع موسم التسويق 2017-2018 في أول يوليو، وحتى 18 أكتوبر الجارى، مرتفعة 22.3 %، عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزادت صادرات القمح 15.7 % لتصل إلى 11.202 مليو

خالد بدر الدين

أعلنت مؤسسة أيكار الروسية للاستشارات الزراعية اليوم، الإثنين، عن أن صادرات الحبوب الروسية قفزت إلى 14.447 مليون طن، منذ مطلع موسم التسويق 2017-2018 في أول يوليو، وحتى 18 أكتوبر الجارى، مرتفعة 22.3 %، عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزادت صادرات القمح 15.7 % لتصل إلى 11.202 مليون طن خلال نفس الفترة .

ومن المتوقع أن تنتج روسيا-التى تعد من أكبر مصدري القمح في العالم-محصولا قياسيا من الحبوب هذا العام، وحصد المزارعون 133 مليون طن من الحبوب، منذ 19 أكتوبر، قبل التجفيف والتنظيف، من 95 % من المساحة الإجمالية.

وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار البحر الأسود للقمح الروسي، بنسبة بروتين 12.5 %، تسليم نوفمبر المقبل، بلغت 192.5 دولار للطن، تسليم ظهر السفينة (فوب) نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت سوف إيكون، وهي شركة استشارية أخرى مقرها موسكو، إن أسعار القمح والشعير ظلت عند 192.5 دولار للطن، و189.5 دولار للطن على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الذرة إلى 164-166 دولارا للطن، من 161-163 دولارا في أوائل أكتوبر الماضى.

وأكد محللون فى المؤسسة، أن أسعار تصدير القمح الروسي استقرت دون تغير يذكر الأسبوع الماضي، مع استمرار البلد في تصدير كميات قياسية مرتفعة، لا سيما لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، وأكبر مشتر للقمح الروسي، التى اشترت 230 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة حكومية الأسبوع الماضي.