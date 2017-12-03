صادرات القطاعات الدفاعية ٢١ مليار دولار

أسماء السيد:قال أحمد الجندي، المؤسس لشركة تنمية كابيتال فينشر، إن صادرات القطاعات الدفاعية، كالأدوية والرعاية الصحية والأغذية والتجزئة، تبلغ نحو ٢١ مليار دولار، فيما تبلغ قيمة وارداتها نحو ٥٧ مليار دولار .وأوضح خلال كلمته بؤتمر ceos، أن تلك القطاعات تُعد الأكثر جذبا للاستثمار خلال الفترة الراهن



أسماء السيد:



قال أحمد الجندي، المؤسس لشركة تنمية كابيتال فينشر، إن صادرات القطاعات الدفاعية، كالأدوية والرعاية الصحية والأغذية والتجزئة، تبلغ نحو ٢١ مليار دولار، فيما تبلغ قيمة وارداتها نحو ٥٧ مليار دولار .

وأوضح خلال كلمته بؤتمر ceos، أن تلك القطاعات تُعد الأكثر جذبا للاستثمار خلال الفترة الراهنة، وستستمر مستقبلاً.



وأكد الجندي أن جاذبية القطاعات الدفاعية مستمرة حتى الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن تظهر بشكل أكبر خلال العامين المقبلين.

وتوقع قدرة بعض الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، على امتصاص الصدمات المتعلقة ببعض الإجراءات الإصلاحية.