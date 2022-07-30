صادرات الفراولة تسجل 107 ملايين دولار خلال أول 10 شهور من الموسم

ارتفعت صادرات الفراولة الطازجة، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 45 ألف طن بقيمة 107 ملايين دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اختص به «المال».

وبلغت صادرات الرمان الطازج، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو»، إلى 81 ألف طن بقيمة 59 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اختص به «المال».

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو» إلى 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021.