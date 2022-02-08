صادرات الفراولة تتخطى 60 مليون دولار خلال 3 أشهر

بلغت صادرات الفراولة الطازجة 18 ألف طن بقيمة 60.3 مليون دولار خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حصلت “المال” على نسخة منه.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية 777.6 ألف طن، بقيمة 617 مليونا و664 ألف دولار.

وبدأ الموسم التصديرى الحالى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر 2021 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022.

وأوضح التقرير، أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 280 مليونًا و 277 ألف دولار خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى، تلتها دول أوروبية داخل الاتحاد الأوروبى بقيمة 132 مليونًا و517 ألف دولار.

وأشار التقرير، إلى أن السعودية تربعت على عرش الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 91 مليونًا و739 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 29 مليونًا و949 ألف دولار.

وتمثلت أهم الأصناف فى الموالح بقيمة 93 مليونًا و983 ألف دولار خلال نفس الربع، تلاها البصل الطازج بقيمة 25 مليونًا و115 ألف دولار.