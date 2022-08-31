صادرات الفراولة الطازجة تسجل 107 ملايين دولار خلال 11 شهرًا

صعدت صادرات الفراولة الطازجة إلى 45 ألف طن، بقيمة 107 ملايين دولار خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وصعدت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون.

وبلغت صادرات الطماطم الطازجة 108 آلاف طن، بقيمة 34 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وزادت صادرات البصل الطازج إلى 338 ألف طن بقيمة 101 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وارتفعت صادرات الموالح خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 1.6 مليون طن، بقيمة 816 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وأرجعت مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الزيادة إلى النجاح في اقتحام أسواق جديدة، والتوسع في أخرى قائمة، فضلًا عن الطلب المتزايد على الحاصلات المصرية فى ظل التوترات العالمية التى أعطت ميزة تنافسية للمنتج المحلى.