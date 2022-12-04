صادرات الغذاء الكورية تتجاوز 8 مليارات دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2022

سجل إجمالي صادرات المنتجات الزراعية الغذائية فى كوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري أعلى مستوى له لهذه الفترة على الإطلاق، بحسب وكالة يونهاب.

وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الغذائية خلال أول 11 شهرا من هذا العام وصلت إلى 8.08 مليار دولار بزيادة 4.0% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت صادرات المكرونة سريعة التحضير راميون 696 مليون دولار من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي بزيادة 14.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وسجلت صادرات القهوة سريعة التحضير 304.1 مليون دولار بزيادة 6.7% خلال نفس الفترة.

وزادت صادرات الكمثرى الكورية بنسبة 3.8% لتصل إلى 60 مليون دولار نتيجة ارتفاع شحناته إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق للكمثرى الكورية، والأنشطة الترويجية في جنوب شرق آسيا.

كما زادت صادرات المنتجات الغذائية المصنوعة من الأرز مثل الأرز سريع التحضير وتوكبوكي بنسبة 10.7% لتصل إلى 163.5 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يسجل حجم الصادرات السنوية رقما قياسيا سنويا على الإطلاق هذا العام متجاوزا الرقم القياسي البالغ 8.56 مليار دولار في العام الماضي.