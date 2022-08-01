صادرات العراق من النفط في يوليو تسجل 10.6 مليار دولار

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام، مبينة أن الإيرادات المتحققة لشهر تموز الماضي بلغت 10.608 مليارات دولار.

كما أعلنت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن “الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و 385 ألفا و49 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.608 مليارات دولار”.

وتابعت، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 99 مليونا و965 الفا و 94 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و 344 الفا و 536 برميلاً”.

وأضافت أن “معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و303 الاف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 103.60 دولارات”، منوهة بأن “الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري”.