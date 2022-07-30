صادرات الطماطم تقفز إلى 103 آلاف طن خلال 10 شهور

أعلن تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع صادرات الطماطم الطازجة خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالي 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» إلى 103 آلاف طن بقيمة 33 مليون دولار.

يذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالي 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» إلى 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021.

وأوضح التقرير الذي تنفرد «المال» بنشر تفاصيله، أن صادرات الحاصلات الزراعية إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 1.1 مليون طن بقيمة 655 مليون دولار.

ولفت تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي بلغت 726 ألف طن، بقيمة 566 مليون دولار.