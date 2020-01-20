صادرات الطاقة الكهربائية المصرية تسجل 47 مليون كيلووات/ ساعة في سبتمبر الماضي

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة تراجع اجمالى صادرات الطاقة الكهربائية من مصر لصالح دول الربط لتصل إلى 47 مليون كيلووات/ ساعة، خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف المصدر، في تصريحات، لـ”المـال”، أن مبيعات مصر من الطاقة لصالح دول الربط خلال أغسطس الماضي تصل إلى 50 مليون كيلووات/ ساعة، فيما سجلت الصادرات، خلال يوليو، نحو 55 مليون كيلو.

وأرجع المصدر تراجع الصادرات إلى الأوضاع السياسية في بعض البلاد العربية، وأبرزها ليبيا، بالإضافة إلى انخفاض استهلاك بعض المستهلكين للطاقة خلال شهور الشتاء، وسعي الأردن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال الفترة المقبلة.

35 مليون جنيه صادرات الطاقة خلال 2019

جدير بالذكر أنه أعلنت مصادر، لـ”المـال”، أن قيمة صادرات مصر من الكهرباء بلغت نحو 35 مليون جنيه خلال عام 2019.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع 4 دول عربية، أبرزها الأردن منذ عام 1999 عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات، بالإضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.

كما تصدِّر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 40 ميجاوات عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2006، فيما انتهت وزارة الكهرباء من إجراءات تنفيذ مشروع للربط مع السودان، ومن المقرر نقل الطاقة إليها الشهر الحالى بواقع 50 ميجاوات كمرحلة أولى، تزداد تدريجيًّا إلى 150 لاحقًا.

وحققت وزارة الكهرباء والطاقة خلال عام 2019 فائضًا ضخمًا بالطاقة الكهربائية يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، كما قامت بضخ استثمارات تصل لنحو نصف تريليون جنيه خلال الأعوام الخمس الماضية والتى تعد الأضخم في تاريخ القطاع، مما جعلها في المرتبة الأولى من حيث النجاحات الملموسة على أرض الواقع والتى يتحدث عنها دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاباته.