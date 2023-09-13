صادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة تقفز 110 % خلال 8 أشهر

أظهرت بيانات ارتفاع صادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 110 % على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 في ظل التوسع السريع لذلك القطاع، وفقا لوكالة شينخوا.

وكشفت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أنه تم تصدير 727 ألفا من مركبات الطاقة الجديدة خلال تلك الفترة.

وأشارت بيانات الرابطة إلى ارتفاع صادرات المركبات الكهربائية النقية بنسبة 120 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 665 ألف وحدة، فيما قفزت صادرات المركبات الكهربائية الهجينة بنسبة 73.5 % لتسجل 62 ألف وحدة.

وبلغ إجمالي صادرات الصين من السيارات 2.94 مليون وحدة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بزيادة 61.9 % على أساس سنوي.

وارتفعت صادرات مركبات الركاب والمركبات التجارية بنسبة 69.8 % و31.1 % على التوالي مقارنة بالعام الماضي.