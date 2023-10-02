صادرات الصين من المركبات التجارية تقفز 31% في 8 أشهر

ارتفعت مبيعات المركبات التجارية في الصين بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.57 مليون وحدة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، وفقا لوكالة شينخوا.

وأوضحت الرابطة أنه تم تصدير حوالي 486 ألف مركبة تجارية خلال تلك الفترة، بزيادة 31.1% عن الفترة المماثلة من 2022.

وذكرت الرابطة أن مبيعات الحافلات ارتفعت على وجه الخصوص بنسبة 23.9% على أساس سنوي، في حين قفزت مبيعات الشاحنات بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت الرابطة إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، زادت المبيعات المحلية للمركبات التجارية في الصين بنسبة 13.4% على أساس سنوي لتسجل 2.08 مليون وحدة.