صادرات الصين من السيارات تقفز 75% خلال النصف الأول

ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 75.7 % على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، محافظة بذلك على اتجاه التوسع القوي، وفقا لما أظهرته بيانات من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وبحسب وكالة شينخوا، فإنه خلال هذه الفترة، صدرت البلاد 2.14 مليون سيارة. ومن بين الإجمالي، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة 534 ألف وحدة، بزيادة 160 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للجمعية.

وقالت الجمعية إن صادرات الصين من مركبات الركاب ارتفعت بنسبة 88.4 % على أساس سنوي إلى 1.78 مليون وحدة في نفس الفترة، في حين ارتفعت صادراتها من المركبات التجارية بنسبة 31.9 % إلى 361 ألف وحدة.

وفي يونيو وحده، صدرت الصين 382 ألف مركبة، بزيادة 53.2 % عن نفس الفترة من عام 2022.

وكشفت بيانات من الجمعية أن صادرات الصين من المركبات تجاوزت مليوني وحدة في عام 2021 وتجاوزت 3 ملايين وحدة في عام 2022.