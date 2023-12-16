صادرات الصين من الألعاب الإلكترونية تتجاوز 16 مليار دولار في 2023

بلغت إيرادات المبيعات الفعلية لسوق الألعاب المحلية في الصين في عام 2023 حوالي 303 مليار يوان (حوالي 42.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، بحسب وكالة شينخوا.

وصدر التقرير السنوي بشأن صناعة الألعاب في الصين خلال المؤتمر السنوي لصناعة الألعاب الصينية لعام 2023.

وقال التقرير إن الألعاب المطورة ذاتيا في الصين، حققت إيرادات قاربت 16.4 مليار دولار أمريكي في السوق الخارجية في عام 2023، ليتخطى إجمالي إيراداتها 100 مليار يوان لمدة أربع سنوات متتالية.

ووفقا للتقرير، يوجد في الصين الآن 668 مليون لاعب، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

تظل الولايات المتحدة واليابان السوقين الخارجيين الرئيسيين لألعاب الهاتف المحمول الصينية، إذ يمثلان 32.5 في المائة و18.9 في المائة على التوالي من حيث الحصة السوقية، وتليهما جمهورية كوريا.