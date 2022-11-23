صادرات الصناعات الهندسية تقفز إلى 3 مليارات دولار خلال أول 10 شهور من 2022

قفزت صادرات الصناعات الهندسية خلال أول 10 شهور من 2022 بنحو %15 لتسجل 3.049 مليار دولار، مقارنة مع 2.65 مليار خلال الفترة نفسها من 2021، بحسب تصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس.

وتوقع الصياد أن تغلق صادرات الصناعات الهندسية بنهاية العام الحالى عند 3.5 إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار العام الماضي، مشيرًا إلى أن المجلس كان يستهدف معدلات نمو أكبر من ذلك لتسجل صادرات القطاع نحو 4 مليارات دولار بنهاية 2022.

وقال إن أزمة فتح الاعتمادات المستندية كان لها أثر كبير على القطاع، وأنها حالت دون تحقيق المستهدف وأفقدت الصادرات الهندسية نحو 500 مليون دولار، متوقعًا أن يشهد عام 2023 انفراجة كبيرة لتتخطى قيمة صادراته 4 مليارات.

وأشار إلى أن أهم القطاعات التى ارتفعت صادراتها خلال 2022 حتى أكتوبر بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 هي: الأجهزة الكهربائية بنسبة ارتفاع %5 و%42 لـ«الكابلات»، ونحو %15 لمكونات السيارات، و%5 للأدوات المنزلية، و%11 لوسائل النقل، والطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة %94، والآلات والمعدات بنحو %141 وتشكيل المعادن %76.

وذكر الصياد، أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها هي: المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والتشيك، وإسبانيا، وإيطاليا، ومالطا فى أوروبا، ومن آسيا السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، ولبنان، وعمان، ومن أفريقيا الجزائر والمغرب وليبيا وكينيا وتونس وغانا.