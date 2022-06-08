صادرات الصناعات الغذائية تسجل زيادة 44 مليون دولار خلال أول 4 شهور

بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 حوالي 1.4 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 44 مليون دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأعلن المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فى تقرير اليوم، أن صادرات شهر يناير 2022 سجلت 305 ملايين دولار بنسبة نمو في القيمة 14%، مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال شهر يناير 2021.

وقال إن صادرات شهر فبراير 2022 بلغت 338 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1%، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 419 مليون دولار بنسبة نمو 8%، وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 350 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة -6%.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى أبريل من عام 2022 بقيمة 748 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 2% وقيمة نمو بلغت 15 مليون دولار.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 249 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 101 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 10%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 26%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 226 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 128 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18%.

تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 88 مليون دولار ونسبة نمو 26%، السودان بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 33%، ليبيا بقيمة 69 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، فلسطين بقيمة 64 مليون دولار محققة نسبة زيادة 49%، الأردن بقيمة 61 مليون دولار ونسبة تراجع 3%.

ثم حلت لبنان بقيمة 56 مليون دولار ونسبة نمو 43%، ألمانيا بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 8%، اليمن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 44 مليون دولار ونسبة تراجع 17% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.

كما احتلت تركيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 22 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 21 مليون دولار.

وجاء بعد ذلك السودان بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 20 مليون دولار، السعودية بقيمة صادرات 128 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار.

تلتها لبنان بقيمة صادرات 56 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، كينيا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، وفى المركز العاشر بولندا بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

ويعمل المجلس على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي أعدها المجلس للقطاع في الربع الأول من عام 2021 حيث استهل المجلس تحركاته في عام 2022 بتنظيم بعثة ترويجية إلى كينيا في يناير 2022 ثم تنظيم المشاركة المصرية في معرض جلفود دبى في فبراير 2022 ثم المشاركة في وفد وزارة الخارجية إلى جيبوتى في مارس 2022.

كما يعمل على تنظيم مشاركة الشركات المصرية في معرض APAS البرازيل خلال الفترة من 17-20 مايو، بجانب تنظيم بعثة ترويجية لعدد 47 شركة مصرية إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو الجاري بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية بالأردن وغرفة تجارة عمان بمشاركة مستوردين من دول ( الأردن – فلسطين – سوريا – العراق.

كما يدرس المجلس إيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية حتى نهاية العام الجاري بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الغلكترونية والدوارات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة وشركاء النجاح.