صادرات الصناعات الغذائية تحقق 2.6 مليار دولار في 7 شهور

قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن صادرات القطاع في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بلغت حوالي 2.6 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 8% وقيمة نمو 185 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 2.4 مليار دولار.

وأضاف برزي أن تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة،وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 324 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 9% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 298 مليون دولار.

كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 335 مليون دولار بنسبة نمو 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 332 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 402 مليون دولار بنسبة تراجع 4%، وبلغت صادرات شهر إبريل 338 مليون دولار بنسبة تراجع 9%.

وبلغت صادرات شهر مايو 449 مليون دولار بنسبة نمو 25%، وبلغت صادرات شهر يونيو 375 مليون دولار بنسبة تراجع 3% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 375 مليون دولار بنسبة نمو 50% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 250 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2023 بقيمة 1361 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 13%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 513 مليون دولار بنسبة نمو 8%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات.

واستقبلت الدول الإفريقية غير العربية صادرات بقيمة 190 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في القيمة بلغت 15%،ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 133 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 15%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 398 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 242 مليون دولار وبنسبة نمو 147% وقيمة نمو 144 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، تليها السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 205 مليون دولار ونسبة تراجع 10%.

وجاءت فلسطين في المركز الثالث بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 30%، ليبيا بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 24%، أمريكا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة تراجع 15%، الأردن بقيمة 105 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، إيطاليا بقيمة 102 مليون دولار ونسبة نمو 50%، اليمن بقيمة 93 مليون دولار ونسبة نمو 8%، وهولندا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 10%.

واستورت الصين منتجات بقيمة 84 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، العراق بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الامارات بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 10%، أسبانيا بقيمة 66 مليون دولار ونسبة نمو 59%، ألمانيا بقيمة 64% ونسبة تراجع 8%، سوريا في المركز الخامس عشر بقيمة 60 مليون دولار ونسبة تراجع 15%، وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 64% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 242 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 144 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار.

واستوردت ليبيا منتجات بقيمة 140 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة زيادة 25 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 24 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، الصومال بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار.

واستوردت هولندا منتجات بقيمة85 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 7 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 93 مليون دولار وقيمة زيادة 7 مليون دولار، الامارات العربية المتحدة بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، غانا بقيمة صادرات 9 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، جنوب إفريقيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 5 مليون دولار، وفى المركز الخامس عشر بولندا بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة 5 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

وبالنسبة لاهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأول من عام 2023 في المركز الأول الدقيق منتجات المطاحن بقيمة 260 مليون دولار، السكر بقيمة 252 مليون دولار، الفراولة المجمدة بقيمة 229 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 126 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 119 مليون دولار.

ثم بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 113 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 101 مليون دولار، عصائر بقيمة 51 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 91 مليون دولار، خمائر بقيمة 82 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 72 مليون دولار، تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 64 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 64 مليون دولار، مركزات الطماطم بقيمة 58 مليون دولار.

ومنذ بداية دورة مجلس الإدارة منذ عام 2020 تم إعداد وتنفيذ عدد من الخطط والأنشطة الجديدة والمتعددة تسهدف زيادة الصادرات وأيضا رفع كفاءات الشركات وزيادة الوعي وفتح أسواق جديدة منها البعثات التجارية التسويقية لأسواق مستهدفة، من بينها الجديد ومنها أسواق قائمة ولنا فيها فرص كبيرة للنمو. ومن بينها أوغندا، تنزانيا، كينيا، الأردن، السعودية، المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاري الإعداد لبعثات إلي الجزائر، الصين والعراق،اما المعارض فكانت بالمشاركة في معرض جلف فود دبى، و في الولايات المتحدة معرض سمر فانسى فود بنيويورك و معرض سيال في باريس و معرض تركيا الغذائي في إسطنبول، وجارى العمل على تنظيم المشاركة في عدد من المعارض الدولية المتخصصة الأخرى مثل معرض أنوجا في ألمانيا ومعرض الحلويات بدبي.

كما يقوم المجلس بالعمل على استقدام عدد من المستوردين سواء للمشاركة في لقاءات من خلال برامج التواصل الاجتماعي وقنوات السوشيال ميديا بالتعاون مع المكاتب التجارية وجهاز التمثيل التجاري أو من خلال إستقدام بعثات مشترين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وأي جهات اخري ذات صلة وذلك من خلال دعوة اكثر من 500 مشتري من اكتر من 25 دولة لزيارة معرض فوود أفريكا كل عام.

ويصاحب هذا المعرض زيارات ميدانية ولقاءات مع مسئولين وغيرها من النشاطات التسويقية والترويجية.هذا بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبية، حيث بلغ عدد المتربين اكثر من 1250 متدرب خلال الفترة السابقة.

والجدير بالذكر أن عدد الندوات الأسبوعية قد بلغ اكتر من 120 ندوة خلال السنوات الثلاث الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تعد مرجع هام للشركات وتغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون و التنسيق مع كافة الشركات و الجهات علي سبيل المثال و ليس الحصر : جهاز التمثيل التجاري، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزارة المالية ، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب ، هيئة التنمية الصناعية، المعامل المركزية وغيرها من الجهات و يمكن متابعتها أسبوعيا او الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube.

بجانب باقة متميزة من أهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، شركات الدعاية والتسويق وغيرها.هذا بجانب الخدمات الاستشارية التي يقوم المجلس وكذلك الزيارات الميدانية للموانئ والمعامل وغيرها،و قام المجلس بالتعاون مع الجهات المانحة والبرامج الداعمة مثل GIZ الألمانية ومشروع Trade التابع لهيئة المعونة الامريكية، البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، والتنمية ومنظمة اليونيدو وغيرهم.