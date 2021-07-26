صادرات الصناعات الغذائية تحقق نموا 13% خلال النصف الأول من العام الحالي

وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات شهر مارس 2021 ، تعد أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من العام بقيمة بلغت 382 مليون دولار

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 حوالي 2052 مليون دولار محققة نسبة نموا في القيمة بلغت 13% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 1820 مليون دولار.

وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات شهر مارس 2021 ، تعد أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من العام بقيمة بلغت 382 مليون دولار.

كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 351 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة في صادرات أشهر النصف الأول بنسبة نمو45% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر يونيو 2021 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع 3%.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 1090 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 9%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 340 مليون دولار محقق نسبة نمو 31% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 187 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%.

تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 110 ملايين دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 324 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترةبنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 157مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 9%.

تليها أمريكا بقيمة 110 ملايين دولار ونسبة نمو 25%، ليبيا بقيمة 104 ملايين دولار ونسبة نمو 5%، الجزائر 93 مليون دولار ونسبة نمو 6%.

ثم السودان بقيمة 88 مليون دولار ونسبة نمو 108%، المغرب بقيمة 83 مليون دولار ونسبة زيادة 53%، الاردن بقيمة 81 مليون دولار ونسبة تراجع11%.

تلتها الصين بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 199%، إيطاليا بقيمة 68 مليون دولار ونسبة نمو 28%، ألمانيا بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 52% مقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

ثم ألمانيا بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، تلتها أمريكا بقيمة صادرات 110 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 22 مليون دولار.

تلتها سوريا بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة زيادة 22 مليون دولار، ثم فلسطين بقيمة صادرات 63 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار.

ثم إيطاليا بقيمة صادرات 68 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، تلتها روسيابقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار.

وفى المركز العاشر لبنان بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 13 مليون دولار بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

ويعمل المجلس حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي اثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية.

كما يجرى تحديد أهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

يأتي ذلك انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

كما قام المجلس خلال النصف الأول من 2021 بإيفاد بعثات تجارية إلى السودان، أوغندا، تنزانيا، ثم جنوب السودان بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الاعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الأفريقية خلال العام المالي 2021/2022.