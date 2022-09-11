صادرات الصناعات الغذائية المصرية لروسيا 50 ألف طن بقيمة 46 مليون دولار خلال 6 شهور

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى روسيا خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 46 مليون دولار بنمو قدره 27% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن المجلس، اليوم الأحد، أن تلك البضائع بلغت قرابة 50 ألف طن مقارنة بنحو 43 ألف طن خلال نفس الفترة من 2021، بارتفاع بلغت نسبه نحو 15.7%.

وبلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى روسيا خلال العام الماضي “حسب التقرير ” 151 شركة من بينها 21 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار بنسبة 75% من إجمالي الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من “الفراولة المجمدة” إلى روسيا بلغت خلال النصف الاول من 2022 نحو 17.913 ألف طن بقيمة بلغت 17.917 مليون دولار، فيما بلغت صادرات “الخضر المجمدة” نحو 21.947 ألف طن بقيمة بلغت 16.638 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من “الإثمار والبذور الزيتية” إلى روسيا نحو 2064 طنا بقيمة بلغت نحو 3.4 مليون دولار.

كما أن صادرات “الجبن الأبيض” إلى روسيا بلغت نحو 875 طنا بقيمة بلغت 1.7 مليون دولار، فيما بلغت صادرات “محضرات أساسها الحبوب” نحو 594 طنا بقيمة بلغت 1.1 مليون دولار، وبلغت صادرات “البطاطس المجمدة” نحو 2116 طنا بقيمة بلغت 914.7 آلاف دولار، فيما بلغت صادرات “السكر” نحو 1620 طنا بقيمة بلغت مليون دولار.

كما أن صادرات مصر من “الفواكهة المجففة” إلى روسيا خلال 6 أشهر نحو 421 طن بقيمة بلغت 497.886 ألف دولار، فيما بلغت صادرات “البصل المجفف” نحو 151 طنا بقيمة بلغت نحو 347.7 ألف دولار، وسجلت صادرات “الخضار المخلل” نحو 526 طنا بقيمة بلغت 397.8 ألف دولار.

وبالنسبة للصادرات الغذائية الى السوق الأوكرانية فقد بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 467 ألف طن فقط، وذلك بتراجع قدره 77% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت قد وصلت إلى 2 مليون دولار.

وبلغ عدد الشركات الغذائية التي قامت بالتصدير إلى أوكرانيا خلال العام الماضي 2021 قرابة 46 شركة من بينها 9 شركات تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار بنسبة 61% من إجمالي الصادرات .