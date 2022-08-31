صادرات السيراميك تهبط 10% إلى 90 مليون دولار فى 6 شهور

هبطت صادرات السيراميك بنحو 10% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 90 مليون دولار، مقابل 100 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وقفزت صادرات مواد البناء خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وأوضح التقرير، أن ليبيا جاءت فى مقدمة الدول المستوردة للسيراميك المصرى بقيمة 29.3 مليون دولار، تلاها الأردن بقيمة 14.8 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 7.9 مليون دولار، واليمن بقيمة 7.3 مليون دولار، وفلسطين بقيمة 6.8 مليون دولار.

وصعدت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 8% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 171 مليون دولار، مقابل 158 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.