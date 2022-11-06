صادرات السيراميك تسجل 142 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2022

هبطت صادرات السيراميك بنحو 4% خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022″، لتسجل 142 مليون دولار، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وكانت صادرات مواد البناء قد ارتفعت خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022” بنحو 7%، لتسجل 5 مليارات و105 ملايين دولار، مقارنة بـ 4 مليارات و785 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

ولفت تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن ليبيا جاءت فى قائمة أكبر الدول المستوردة للسيراميك المصرى بقيمة 45.2 مليون دولار، تلاها الأردن بقيمة 25.2 مليون دولار.

وكشف التقرير أن فلسطين جاءت فى المرتبة الثالثة بقيمة 14.14 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 11.4 مليون دولار، واليمن بقيمة 10.8 مليون دولار، والسودان بقيمة 7.7 مليون دولار.