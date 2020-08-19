صادرات السيراميك تتجاوز 53 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 (جراف)

بلغت صادرات السيراميك خلال النصف الأول من العام الحالي من 2020 قيمة 53 مليون دولار بتراجع بلغ 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لأحدث تقارير المجلس التصديري لمواد البناء .

ولفت التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن إجمالي صادرات السيراميك بالجنيه المصري خلال الفترة المذكورة من العام الحالي سجل حوالي 841 مليون جنيه.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت حوالي 80 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للسيراميك من مصر خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بقيمة 14.7 مليون دولار والتي تعادل حوالي 233 مليون جنيه بتراجع بلغ حوالي 46% عن المدة المقابلة لها من العام الماضي.

وأكد المجلس أن حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغ حوالي 27.2 مليون دولار والتي تعادل حوالي 474 مليون جنيه.

وأشار المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن الأردن جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 9.9 مليون دولار والتي تعادل حوالي 159 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من 2020 مقابل 13.9 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 243 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 29%.