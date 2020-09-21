اقتصاد وأسواق

صادرات السيراميك تتجاوز المليار جنيه حتى يوليو الماضي (جراف)

والتي تعادل حوالي 65 مليون دولار
محمود زكي 1:47 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 1:47 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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قال التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء إن حجم صادرات السيراميك في الفترة من بداية يناير إلى نهاية يوليو من العام الحالي 2020 قيمة 65 مليون دولار وذلك بتراجع بلغ 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن إجمالي صادرات السيراميك بالجنيه المصري خلال الفترة المذكورة من العام الحالي سجل حوالي مليار جنيه.

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وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت حوالي 97 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للسيراميك من مصر خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بقيمة 18.4 مليون دولار والتي تعادل حوالي 294 مليون جنيه بتراجع بلغ حوالي 46% عن المدة المقابلة لها من العام الماضي.

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وأكد المجلس أن حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغ حوالي 34.3 مليون دولار والتي تعادل حوالي 593 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الأردن جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 12.5 مليون دولار والتي تعادل حوالي 200 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من 2020 مقابل 16.6 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 287 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 24%.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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