صادرات السيراميك المصرية تهبط 14% خلال أول شهرين من 2023

هبطت صادرات السيراميك بنحو 14% لتسجل 22 مليون خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، مقابل 26 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وأشار تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن ليبيا كانت على رأس الدول المستوردة بقيمة 8.1 مليون دولار، ثم الأردن بقيمة 2.4 مليون دولار، وفلسطين بقيمة 1.8 مليون دولار، والسودان بقيمة 1.7 مليون دولار، واليمن بقيمة 1.3 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023 بنحو 11%، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.