صادرات السيارات الكورية تقفز إلى 3.5 مليار دولار خلال مايو

أظهرت بيانات، أن صادرات السيارات الكورية قفزت بنسبة 58% تقريبًا في مايو، مدعومة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بحسب وكالة يونهاب.

ارتفاع صادرات السيارات الكورية إلى 150,894 وحدة في مايو

وبلغت الشحنات المصدرة من السيارات الكورية 150,894 وحدة في مايو، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ومن حيث القيمة ، تضاعفت صادرات السيارات الكورية لتصل إلى 3.49 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

النمو بفضل الأداء القوي للسيارات الكهربائية

وعزت الوزارة النمو إلى الأداء القوي للسيارات الكهربائية، إلى جانب العلامة التجارية المستقلة “جينيسيس” لشركة هيونداي موتور.

وانخفضت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بنحو 60% على أساس سنوي في مايو 2020، بسبب جائحة كوفيد-19.

صادرات هيونداي تقفز 73.8%

وبحسب الشركة، شهدت صادرات هيونداي موتور، أكبر شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، قفزة في صادراتها بنسبة 73.8%، لتصل إلى 64,793 وحدة.

وارتفعت صادرات شركة كيا، الشقيقة الأصغر لهيونداي، بنسبة 70.8% لتصل إلى 64,700 على خلفية الصادرات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وانخفضت الشحنات الصادرة من شركة جنرال موتورز كوريا بنسبة 36.3% لتصل إلى 11,082 وحدة، حيث تسبب النقص العالمي في رقائق السيارات في تعطيل خط إنتاجها.

ونمت صادرات شركة سانج يونج موتور لصناعة السيارات المتعثرة ماليا بمقدار ستة أضعاف، لتصل إلى 3,794 وحدة، مع تطبيع إنتاجها تدريجيًا.

وقفزت صادرات شركة رينو سامسونج موتورز بأكثر من أربعة أضعاف، بفضل المبيعات القوية لسيارة “XM3” الرياضية في السوق الأوروبية.

الصادرات إلى أمريكا الشمالية تقفز 70.1%

وبحسب الوجهات، قفزت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 70.1% لتصل إلى 1.42 مليار دولار.

وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 84% لتصل إلى 664 مليون دولار.

ووصل الإنتاج المحلي للسيارات إلى 256,272 وحدة في شهر مايو، بزيادة قدرها 10.9% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات سابقة، أن صادرات السيارات الكورية قفزت بنحو 53% على أساس سنوي في أبريل، على خلفية الانتعاش الاقتصادي العالمي المقترن بتأثير أساسي، حيث بلغت شحنات السيارات 188,293 وحدة في أبريل.

وارتفعت صادرات السيارات الكورية بنسبة 73.4% حيث باعت كوريا المزيد من الموديلات الفاخرة.

سجلت صادرات السيارات الكورية 734,448 وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، بلغت صادرات السيارات الكورية 734,448 وحدة من السيارات، بزيادة قدرها 22.7% عن الفترة نفسها من عام 2020.

وانخفضت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 44.6% على أساس سنوي في أبريل 2020 وسط جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة الصناعة الكورية، إن الصادرات اكتسبت زخمًا بفضل الطلب القوي على الطرز الفاخرة، إلى جانب السيارات الكهربائية الأخرى.

وباعت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الخمس : “هيونداي موتور” و”كيا” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو سامسونج موتورز” و”سانغ يونغ موتور”– ما مجموعه 630,691 سيارة في أبريل.

ارتفاعًا من 356,604 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات.

وأشارت البيانات إلى أن المبيعات المحلية للشركات الخمس انخفضت بنسبة 6.6% لتصل إلى 135,601 وحدة في الشهر الماضي. وذلك مقارنة بـ495,090 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

في حين زادت مبيعاتها الخارجية بأكثر من الضعف لتبلغ 495,090 وحدة في أبريل مقارنة بـ211,463 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.