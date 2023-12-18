صادرات السيارات الكورية تتجاوز 50 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى

أظهرت بيانات نمو صادرات السيارات الكورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بأكثر من 80 % مقارنة بعام 2019، بحسب وكالة يونهاب.

ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لتكنولوجيا السيارات، بلغت قيمة صادرات البلاد من السيارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 50.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة 84.2% عن نفس الفترة من عام 2019.

ومع ذلك، أشار المعهد إلى أن صادرات البلاد من قطع غيار السيارات فشلت في تسجيل مكاسب مماثلة.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من قطع غيار السيارات خلال الفترة المتتبعة 14.86 مليار دولار، بزيادة 4.6 % عن عام 2019. وشكلت الشحنات إلى الولايات المتحدة 35.7 % من صادرات قطع غيار السيارات.

وأضاف التقرير أن صادرات بطاريات السيارات الكهربائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر نمت بنسبة 16.8% من عام 2019 لتبلغ قيمتها 2.13 مليار دولار. وقال المعهد إنه تم شحن 64.7% منها إلى الولايات المتحدة.