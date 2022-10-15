صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة تقفز 35% خلال سبتمبر

قفزت صادرات شركات تصنيع السيارات الكورية بنسبة 34.7% على أساس سنوي في سبتمبر، مع ارتفاع الطلب على السيارات الصديقة للبيئة، وفقا لوكالة يونهاب.

يأتي نمو المبيعات على خلفية الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة، إذ ارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 35.1% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى 1.41 مليار دولار ، مسجلة بذلك نموا للشهر الحادي والعشرين على التوالي على أساس سنوي.

ويعد الرقم ثاني أكبر رقم شهري بعد يوليو 2022 حيث صدرت البلاد سيارات صديقة للبيئة بقيمة 1.47 مليار دولار، وفقا للبيانات.

وأظهرت البيانات أنه تم بيع 48,604 وحدة الشهر الماضي، بزيادة 39.1% عن العام السابق.

السيارات الصديقة للبيئة تشكل 29.1% من إجمالي صادرات السيارات من حيث القيمة في سبتمبر

شكلت السيارات الصديقة للبيئة 29.1% من إجمالي صادرات السيارات من حيث القيمة في سبتمبر، وفقا للبيانات التي أظهرت زيادة صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 2.01 مليار دولار الشهر الماضي.

وبلغت قيمة شحنات السيارات المصدرة 4.79 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، وهي الأكبر على الإطلاق في أي شهر سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وأضاف البيان إنه ثاني أكبر رقم شهري سُجل بعد تسجيل 5.14 مليارات في يوليو 2022.

ومن حيث حجم الصادرات تم تصدير 192,863 سيارة الشهر الماضي، ارتفاعا بـ27.5% مقارنة بالعام السابق، وفقا للبيانات.

وبحسب الدول، قفزت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 70.1% لتصل إلى 2.26 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 95.4 % لتصل إلى 434 مليون دولار. ارتفعت المبيعات في الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية بنسبتي 32.3% و 10.7% على التوالي.

لكن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 755 مليون دولار وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد، وفقا للوزارة.

كما نما الإنتاج المحلي بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 307,721 وحدة الشهر الماضي، ليمثل نموا للشهر الخامس. يأتي النمو مع تراجع نقص رقائق السيارات وزيادة عدة أيام العمل مقارنة بعام سابق، وفقا للوزارة.

من بين الشركات الكبرى، تقدم إنتاج شركة هيونداي موتور وشركتها التابعة لها كيا بنسبة 40.0% و 12.7% على أساس سنوي، على التوالي.

كما ارتفعت المبيعات المحلية للسيارات بنسبة 23.1% على أساس سنوي لتصل إلى 140,242 وحدة في سبتمبر.

وارتفع عدد السيارات الصديقة للبيئة المباعة محليا بنسبة 36.7% إلى 41,585 وحدة. وأظهرت البيانات أنها تمثل 25.2 % من إجمالي مبيعات السيارات المحلية من حيث الحجم، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقالت الوزارة إنها المرة الأولى منذ 20 شهرًا التي تسجل فيها صادرات السيارات والطلب المحلي والإنتاج نموًا سنويًا في نفس الوقت.